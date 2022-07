Finistère : un incendie en cours a déjà détruit 313 hectares dans les Monts d'Arrée

Avec la vague de chaleur, de nombreux records de température ont été battus lundi en Bretagne gagnée par une chaleur écrasante. Plus de 40°C ont été relevés dans le nord-Finistère, selon Météo France, et plus de 40°C à Lannion (Côtes d'Armor). Le précédent record de Lannion datait de 2016 avec 35,8°C. À Brest, 39,3°C ont été relevés et 40,5°C à Rennes.