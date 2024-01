La Réunion menacée par une tempête tropicale à partir de dimanche soir

L'île de La Réunion est en pré-alerte cyclonique jaune ce vendredi 12 janvier depuis 13 heures. La perturbation devrait évoluer en tempête tropicale et être baptisée Belal dans les prochaines heures. Son passage est prévu "entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir".

Menace cyclonique à la Réunion. Ce vendredi, depuis 13 heures, l'île est en pré-alerte cyclonique jaune pour la première fois de la saison. La préfecture a annoncé que l'actuelle perturbation tropicale, située à un millier de kilomètres des côtes, pourrait bien évoluer dans les prochaines heures en tempête tropicale, qui serait baptisée Belal.

D'après le dernier bulletin de Météo France, la future tempête a atteint le stade de dépression tropicale et elle se trouvait à 845 km au nord de La Réunion à 16 heures ce vendredi.

La tempête tropicale se rapproche dangereusement

L'évolution en tempête tropicale est envisagée d'ici à la nuit prochaine. "Un passage au plus près de la Réunion et de l'île Maurice est prévu entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir. À cette échéance, les incertitudes restent importantes, de sorte qu'il est encore difficile de se prononcer sur une distance de passage au plus près", prévient la préfecture.

L'Est, le Sud et le Sud-Est de l'île sont déjà en vigilance fortes pluies et orages. Le temps va continuer de se dégrader progressivement au fil des heures, en termes de vent, de houle et de précipitations.

Face à cette menace, le préfet a déclenché la pré-alerte cyclonique pour appeler les Réunionnais à se préparer. Il est vivement conseillé, par précaution, d'acheter de l'eau potable, de faire des réserves de nourriture et de médicaments et de s'équiper en lampes et radio à piles. La population est aussi appelée à vérifier et protéger ses maisons.