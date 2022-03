Météo : la douceur s’installe cette semaine, jusqu’à 24°C attendus

La hausse du mercure, entamée ce lundi après-midi, va s’accentuer entre mardi et mercredi avec des niveaux dignes d’un mois d’avril, voire d’un mois de mai. Mardi après-midi, la barre des 20°C sera franchie en Nouvelle-Aquitaine et en basse vallée du Rhône et plus localement entre l’Auvergne et la Côte-d’Or. Des pointes à 24°C sont attendues entre les Landes et le Béarn pendant que les maximales plafonneront à 10°C dans le nord-est.

Mais mercredi, la douceur gagnera également ces régions avec souvent plus de 16 à 18°C, jusqu’à 21-22°C entre Auvergne et Lyonnais. Si les maximales resteront très éloignées des records, elles seront néanmoins remarquables en étant situées jusqu’à 8°C au-dessus des valeurs dites de saison. Malgré une légère baisse en deuxième partie de semaine, les valeurs resteront situées au-dessus des normales de saison en cours de journée. Les minimales, au lever du jour, seront en revanche plus fraîches tout en restant positives.