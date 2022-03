Météo : un week-end doux... mais agité

Dans cette atmosphère pour le moins humide, le risque de gelées matinales deviendra nul. Samedi matin, les thermomètres afficheront des valeurs généralement comprises entre 2 et 8°C d’est et en ouest et parfois plus de 10°C près de la Grande Bleue. Dans l’après-midi, si les maximales plafonneront entre 8 et 10°C du Grand Est à l’Occitanie, la douceur sera bien plus marquée dans l’ouest avec des pointes à 18°C au Pays Basque.

Dimanche, les valeurs seront similaires dans la moitié est tandis qu’elles baisseront légèrement dans l’ouest où elles s’établiront entre 12 et 15°C aux heures les plus chaudes. En début de semaine prochaine, le redoux s’accentuera à mesure que l’anticyclone s’installera. Ainsi, entre mardi et jeudi prochain, des pointes à 20°C seront possibles entre le sud-ouest et le nord de la Seine en passant par l’Île-de-France, soit un niveau digne d’un mois de mai et en plus sous le soleil !