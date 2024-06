Après quelques journées ensoleillées, les nuages s’apprêtent à faire leur retour. Ils s’accompagneront d’orages parfois violents dans la moitié sud. Ces prochains jours seront également marqués par une accentuation de la fraîcheur.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut vraiment pas... Alors que l'anticyclone tentait de revenir depuis plusieurs jours, voilà que les nuages s'apprêtent à reprendre l'avantage ! Entre la circulation d'une goutte froide en Méditerranée et de l'humidité descendant de la Manche et de la mer du Nord, la France est cernée et le soleil va ainsi rendre les armes...

Gare aux orages parfois violents au sud

C'est dans un premier temps la moitié sud qui verra les nuages revenir, porteurs d'averses et d'orages. Tout au long du week-end, ils éclateront entre l'Aquitaine et les Alpes, en passant par les départements méditerranéens. Ils pourront s'avérer localement violents, avec des risques de grêle et des pluies intenses. Ponctuellement, ils déborderont en direction du Limousin, du Berry, de la Bourgogne-Franche-Comté et du sud de l'Alsace.

Dans les autres régions, les conditions météo seront plus agréables en ce deuxième week-end de juin. Les éclaircies domineront de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine, en passant par le val de Loire. Les températures seront proches des normales saisonnières après une fraîcheur matinale localement marquée. Ponctuellement, les thermomètres s'abaisseront jusqu'à 5-6°C dans les campagnes du nord-ouest.

Retour (temporaire) de l'anticyclone ce week-end

En début de semaine prochaine, les nuages reviendront par le nord et l'ouest cette fois-ci... Si le pourtour méditerranéen retrouvera le soleil sous l'effet du mistral et de la tramontane, les autres régions verront moins la lumière. Ainsi, des averses se produiront dans le nord-ouest lundi puis sur les trois quarts du territoire mardi. Mercredi, l'instabilité se renforcera de nouveau du sud-ouest aux régions de l'est mais aussi en bord de Manche.

En deuxième partie de semaine prochaine, les perturbations atlantiques pourraient même faire leur retour par l'ouest, avec à la clé de nouvelles précipitations... Cette situation météo s'accompagnera de températures inférieures aux normales de saison. Ainsi, la fraîcheur sera marquée au réveil avec souvent moins de 10°C. Dans les deux tiers nord, le mercure pourra même s'abaisser jusqu'à 3 ou 4°C dans les campagnes...

Aux heures les plus chaudes, les valeurs auront du mal à progresser avec la barre des 20°C uniquement atteinte ou dépassée dans le sud-est. Seuls les départements proches de la Grande Bleue profiteront de températures conformes à une mi-juin.

En se projetant vers la deuxième moitié de ce mois de juin, les anomalies thermiques demeureront négatives sur la France. En clair, ne vous attendez pas à l'installation de la chaleur d'ici la fin du mois, exception faite du pourtour méditerranéen. De même, côté ciel, le soleil aura bien du mal à régner en maître. Vous l'avez compris : nous nous dirigeons tout droit vers un été poussif, voire tardif...