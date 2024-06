Alors que cette semaine est particulièrement instable, le bout du tunnel ne semble plus très loin. L’anticyclone devrait revenir en force à partir de lundi prochain, garantissant une franche amélioration. Soleil et chaleur modérée semblent ainsi bien décidés à s’installer la semaine prochaine.

Alors que ce jeudi, jour du solstice, marque le coup d’envoi officiel de la saison estivale, la météo continue de jouer avec nos nerfs… Pluies, orages, fraîcheur et vent dominent sur les trois quarts du pays en raison de la présence d’une énième goutte froide, cette fameuse petite dépression avec de l’air froid en altitude et qui a le pouvoir de dégrader fortement les conditions météo.

Ces prochains jours seront ainsi marqués par un ciel menaçant et parfois porteur d’intempéries qu’il conviendra de surveiller. Plusieurs départements sont d’ailleurs placés en vigilance orange aux orages. Mais l’espoir est permis avec une probabilité de plus en plus forte de voir revenir (enfin) l’anticyclone en début de semaine prochaine.

TF1

Le sud-est privilégié jusqu’au week-end inclus

Avant la franche amélioration attendue la semaine prochaine, les conditions resteront particulièrement chaotiques jusqu’au week-end inclus, alors que celui-ci avait été un temps annoncé ensoleillé… Plusieurs vagues orageuses vont se succéder entre le sud-ouest et le nord-est du territoire, épargnant uniquement le pourtour méditerranéen qui pourra ainsi continuer à profiter de conditions estivales, entre soleil et chaleur parfois forte. Bien qu’en légère atténuation, l’instabilité restera de mise durant le week-end, en particulier samedi avec de fréquentes averses, un vent d’ouest sensible et des températures inférieures au programme d’une très large moitié nord.

La situation s’améliorera réellement en début de semaine prochaine qui verra le retour des hautes pressions. Et bonne nouvelle : les différents modèles de prévision sont accordés sur ce scénario ! Dès lundi, les éclaircies se montreront généreuses dans la plupart des régions. Mardi, le ciel sera totalement dégagé sur le pays. Seuls quelques bourgeonnements nuageux pourront se développer sur les reliefs des Alpes, du Massif Central et des Pyrénées et conduire très localement à l’averse avant la fin d’après-midi. Vous l’avez compris : c’est un temps estival qui s’imposera en début de semaine prochaine, s’accompagnant de températures orientées à la hausse pour tous.

Vers un temps durablement estival la semaine prochaine ?

Grâce au soleil et à un flux s’orientant progressivement au sud ou au sud-est, le mercure gagnera des degrés au fil des jours. Lundi après-midi, les valeurs resteront encore un peu justes pour la saison dans l’est tandis qu’elles seront de saison dans les autres régions. La hausse se poursuivra mardi puis mercredi, avec des températures cette fois-ci de saison sur l’ensemble du territoire. En seconde partie de semaine prochaine, la chaleur pourrait s’accentuer avec des maximales s’approchant des 30°C dans les régions centrales et jusqu’à 33-34°C dans le sud-ouest et jusqu’en Provence. Si le niveau exact des thermomètres sera à confirmer et à affiner, la fiabilité est bonne sur la durée de cet épisode estival.

Cette embellie nationale et d’une durée d’une semaine, voire plus, interviendra après une période d’instabilité et d’humidité particulièrement longue. En dehors du pont de l’Ascension à la mi-mai, la France n’a pas connu de véritable période anticyclonique depuis la mi-octobre, d’où l’impatience qui grandit ! Espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne…