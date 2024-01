Météo : un épisode de douceur hivernale inédit et de nouveaux records attendus ce lundi

Voici près d'une semaine qu'une douceur remarquable s'est installée en France. Ce lundi encore, les températures restent situées de 5 à 10°C au-dessus des normales de saison. À la clé : de nouveaux records mensuels battus, notamment à l'observatoire du Pic du Midi.

Une série inédite. Signe de la douceur exceptionnelle qui s'est installée sur tout le pays depuis une semaine, ce lundi marque le sixième jour consécutif avec une température positive à l'observatoire du Pic du Midi, note Météo-France dans un nouveau bulletin. Située à 2880 mètres d'altitude dans les Hautes-Pyrénées, cette station ouverte en 1878 enregistre ainsi une température au dessus de zéro depuis le 24 janvier dernier.

Jusque-là, les séquences sans gelées en janvier n'avaient jamais dépassé trois jours d'affilée, comme ce fut le cas en 1971, 2002 et 2007, rappelle l'agence météorologique qui souligne qu'il faut regarder sur la période hivernale entière pour trouver un précédent, à savoir une séquence de huit jours consécutifs sans gelées sur le Pic du Midi : entre le 9 et le 16 février 1998.

Des températures maximales relevées dans plusieurs villes

Deux autres nouveaux records mensuels ont été battus sous l'effet des températures encore très douces enregistrées ce lundi après-midi, malgré la présence d'un voile nuageux assez dense et de poussières de sable. C'est notamment le cas à Lanveoc, dans le Finistère, avec 15.7°C enregistrés ce lundi, le précédent record remontant au 24 janvier 2016 (15.4°C). À Cap-de-la-Heve, en Seine-Maritime, 15.1°C ont été relevés, le précédent record (15°C) datant d'il y a deux ans.

D'autres températures maximales ont été relevées ce lundi après-midi, comme à Lille (12 degrés), à Montpellier et Strasbourg (13 degrés), à Cherbourg, Paris, Dijon et Nancy (14 degrés), à Brest (15 degrés), à Bourges, Lyon, Toulouse et Marseille (16 degrés), à Bordeaux et Clermont-Ferrand (17 degrés) et à Pau (19 degrés).

Après avoir été surpris par un petit épisode neigeux, les Français ont abandonné depuis près d'une semaine leurs gros pulls sous l'effet d'un redoux. Pour rappel, mercredi 24 janvier puis jeudi 25 janvier, déjà, "des records mensuels de températures maximales ont été atteints" le long de la Méditerranée, de l'Aude jusqu'au Var, ainsi que dans les Hautes-Pyrénées, au-dessus de 22°C.