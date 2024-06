Le solstice d'été tombe ce jeudi 20 juin cette année en France. Très précisément, la saison estivale débute officiellement ce soir, à 22h51m01,1 s. On vous explique pourquoi la date peut varier d'une année à l'autre.

Entre la pluie, la grêle et les orages, la question est sur toutes les lèvres : il arrive quand l'été ? Le début de la saison - astronomique, car l'été météorologique commence immuablement le 1ᵉʳ juin - ne tombe pas forcément tous les ans à la même date. Il débute certes le plus souvent le 21 juin comme on l'apprend à l'école, mais il y a des exceptions. Ainsi, pour cette année 2024, l'été sera officiellement installé à 20h51m01,1 s UTC et à 22h51m01,1 s en heure française.

Une mécanique parfaitement prévisible

Pour définir le premier jour de l'été, il faut regarder les astres, et plus précisément la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil. "Le solstice d’été est l’instant où la longitude géocentrique apparente du centre Soleil est égale à 90°", nous explique l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris (IMCCE). En des termes moins savants, c'est le moment où les rayons du Soleil, au "zénith" dans le ciel, touchent la Terre avec l'angle le plus incliné, à la verticale du tropique du Cancer dans notre hémisphère nord, où cela correspond au jour le plus long de l'année.

La Terre mettant un tout petit peu plus que les 365 jours de notre calendrier à tourner autour du Soleil, 365,2422 jours pour être précis – un décalage que les années bissextiles ne corrigent pas à la virgule près -, et l'orbite de la Terre n'étant pas parfaitement circulaire (la distance Terre-Soleil varie au cours de l'année), ce moment évolue tous les ans. L’été peut ainsi débuter le 19, 20, 21 ou même 22 juin selon les années.

Une mécanique en apparence complexe, mais totalement prévisible : un moteur de recherche disponible sur le site de l'IMCCE permet de connaître le début de l'été à la minute près jusqu'en 2500 ! Dans une note consacrée au solstice d'été, cet organisme nous apprend ainsi que la dernière fois que le solstice d'été est tombé un 22 juin, c'était en 1975, et qu'il faudra attendre l'an 2203 pour que cela se reproduise. Ou encore que dans notre calendrier grégorien, jamais l'été n'a débuté un 19 juin, ce qui sera le cas pour la première fois en 2488.

Il nous montre surtout que l'été commençant le 21 juin n'a pas été et ne sera pas toujours la norme : au XVIe siècle, seuls 11 solstices s'étaient déroulés à cette date. Au XXe siècle, cela a été le cas à 64 reprises, mais ce nombre tombera à 53 années au cours du siècle actuel. Et après le XXIVe siècle, c'est le 20 juin qui reviendra le plus fréquemment. Faudra-t-il alors changer la date de la Fête de la musique pour la faire correspondre au premier jour de l'été ?