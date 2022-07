Vague de chaleur : fera-t-il réellement jusqu'à 46°C à la mi-juillet ?

Tout d'abord, l'échéance est trop lointaine pour être fiable. Auprès de TF1info, Patrick Galois appuie cet argument sur la théorie de l'effet papillon. À savoir, s'il fallait vulgariser, "qu'en météo, un simple phénomène anecdotique peut, à long terme, provoquer des phénomènes météorologiques importants". Or, comme le souligne le prévisionniste à Météo-France, la "prévisibilité de l'atmosphère" est "assez limitée au-delà de dix jours". Comprendre par là que les spécialistes ne connaissent pas parfaitement l'état de l'atmosphère.

"Des erreurs minimes" existent dès le début d'une simulation. Et, plus la prévision est lointaine, plus ces erreurs s'amplifient. "Au-delà d'une certaine limite, ces erreurs vont devenir suffisamment importantes pour que les résultats n'aient plus de valeur de prévision", conclut notre interlocuteur. Les résultats deviennent alors une simple "simulation hypothétique", à l'instar de la carte devenue virale ces derniers jours.

D’ailleurs, jamais l'outil du National Weather Service ne prétend faire des prévisions précises sur un tel délai. Le modèle, mis à jour toutes les six heures, permet simplement de donner une simulation à un instant T. Si bien qu'entre la simulation citée par les internautes dimanche matin et celle visible en ligne ce dimanche soir, la France avait perdu dix degrés.