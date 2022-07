10 à 15°C de moins en 45 minutes : comment expliquer cette baisse brutale dans le Sud-Ouest ?

De la chaleur à la fraîcheur... ou presque. Après des températures caniculaires atteintes ce lundi 18 juillet, une partie du Sud-Ouest connaît une brusque chute de mercure en cette fin de journée. En cause : un coup de galerne. Ce vent d'ouest froid et humide arrivé de l'Atlantique a ainsi fait baisser les thermomètres d'une dizaine de degrés en l'espace de 45 minutes, peu après 18h, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) par exemple. Une diminution brutale et encore plus marquée si l'on se base sur les 41°C du début d'après-midi.