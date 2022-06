Canicule et pollution : en Ile-de-France, la circulation différenciée en vigueur samedi

Ce samedi, les températures vont frôler les 40 °C samedi après-midi dans la capitale, et 23-24 °C dimanche matin. "Ce fort ensoleillement favorisera la formation d'ozone par réaction chimique à partir de polluants présents dans l'atmosphère, notamment les oxydes d'azote et les COV. Les concentrations en ozone seront très soutenues, un dépassement du seuil d'information et recommandation est prévu", indique Airparif dans un communiqué, prévoyant une qualité de l'air "majoritairement mauvaise" sur l'ensemble de la région francilienne.

En conséquence, la préfecture de police a décidé de mettre en place plusieurs mesures, qui s'appliquent à compter de samedi, à commencer par celle de la circulation différenciée. Ne pourront circuler, à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86 (à l'exclusion de celle-ci), que les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 ou 2.

Par ailleurs, les vitesses sont abaissées de 20km/h.