Canicule : certains RER, métros et trams roulent au ralenti ce mardi à Paris

Si vous comptez utiliser les transports parisiens dans les prochaines heures, rassurez-vous : toutes les lignes ne sont pas concernées. Seules les lignes A et B du RER, les sections aériennes des lignes de métro 1, 2, 5, 6, 8 et 13 et les tramways T1 et T2 verront leur vitesse limitée.

Les RER ne roulent plus qu'à 60 km/h maximum au lieu de 100 km/h habituellement et le métro à 30-40 km/h au lieu de 60 km/h. Les rails sont auscultés en temps réel, de même que les caténaires du RER et des trams sont surveillés en journée, assure la RATP.