Canicule : déjà des records nocturnes de température, avant le pic de ce weekend

"La nuit prochaine (vendredi à samedi), qui sera la plus chaude de l'épisode, les minimales sur les départements en vigilance orange et rouge, seront comprises entre 21°C et 25°C, valeurs très élevées pour la saison", ajoute Météo-France. "Samedi après-midi la chaleur s'accentuera. Sur l'axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée, les températures maximales seront encore en hausse ; des records absolus pourraient alors tomber" avant "une dégradation orageuse attendue dimanche et (qui) devrait permettre une baisse des températures", ajoute l'opérateur public.