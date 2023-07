Canicule : Alpes, Pyrénées, Corse... Multiples records de chaleur dans le sud de la France

De nouveaux records pourraient être battus ces prochains jours dans le sud de la France, car le pic de chaleur devrait se poursuivre "mercredi et jeudi", selon Météo-France. Dix départements (en plus d'Andorre) ont d'ailleurs été placés en vigilance orange canicule pour la journée de mercredi, dont trois nouveaux territoires par rapport à aujourd'hui : le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault.