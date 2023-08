Canicule : quand peut-on espérer une véritable baisse des températures ?

En début de semaine, la chaleur pourrait être encore plus marquée localement, si bien que le pic d’intensité est attendu à l’échelle nationale entre lundi et mardi. Au sud d’une ligne s’étirant de La Rochelle jusqu’à Strasbourg, les valeurs seront comprises entre 35 et 41°C sous abri tandis que les minimales ne descendront pas en dessous des 20°C la nuit. Au nord de la Loire, pas de canicule mais une chaleur modérée avec rarement plus de 30 à 32°C et même moins de 25°C en bord de Manche.

Mercredi, les thermomètres pourraient perdre quelques degrés dans l’ouest avec le changement de flux qui va s’opérer. Ainsi, des orages éclateront dans ces régions avant la fin de la journée alors que la chaleur demeurera toujours aussi fortes partout ailleurs avec encore des pointes possibles entre 37 et 41°C de l’Occitanie à la vallée du Rhône.