Canicule au Texas : des chercheurs réussissent à cuire des cookies dans une voiture

En plaçant une plaque de biscuits sur le tableau de bord du véhicule, les chercheurs sont parvenus à les faire cuire. "Il fait actuellement environ 105°F dehors. Après environ quatre heures et demie et près de 190°F de chaleur au tableau de bord... nous avons surtout des cookies au four !" (l’équivalent de 40°C et de 88°C à l’intérieur de la voiture), s’est félicité le bureau du NWS dans une publication sur Facebook, le 18 juillet. Avant d’ajouter, dans un souci de prévention : "cette chaleur est toujours INCROYABLEMENT dangereuse pour tous ceux qui sont laissés dans une voiture chaude. REGARDEZ avant de VERROUILLER". Le résultat de leur recette a également été partagé en ligne.