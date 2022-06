CARTE - Canicule : les îlots de fraîcheurs identifiés à Paris, de jour comme de nuit

Ces informations sont issues des données recueillies par l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), à qui la municipalité avait demandé en 2018 de cartographier les îlots et parcours de fraîcheur à Paris. En 2018, l'organisme avait repéré plus de 800 îlots de fraîcheur accessibles en journée et plus de 150 accessibles la nuit. Parmi eux :

- 565 espaces verts et boisés dont jardins, parcs, bois, cimetières avec un code couleur selon leur fraîcheur (incluant 153 espaces verts ouverts la nuit) ;

- 36 lieux de baignade dont piscines, centres aquatiques, baignades extérieures ;

- 25 lieux brumisés et jeux d’eau dont miroirs d’eau et brumisateurs ;

- 150 établissements ouverts au public et naturellement frais dont églises et musées ;

- 46 établissements ouverts au public et rafraîchis dont musées et bibliothèques.