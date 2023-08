Canicule : cinq départements en vigilance orange ce lundi

Des maximales de 35°C à 36°C sont attendues de la moyenne vallée du Rhône au Lyonnais et au Dauphiné, selon Météo-France. "Des averses orageuses pourront faire baisser localement et temporairement les températures en fin d'après-midi sur le département du Rhône, mais l'humidité apportée par les précipitations contribuera à rendre la chaleur plus pénible par la suite", prévient l'institut météorologique. La nuit de dimanche à lundi s'annonce à nouveau très douce, avec des températures minimales globalement stables, souvent voisines de 20°C, jusqu'à 23°C, notamment en région lyonnaise. Elles seront comprises entre 18°C et 21°C sur le reste du Centre-Est et la vallée du Rhône.