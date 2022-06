Canicule : des pointes à 40°C dès demain, découvrez les prévisions jour par jour

Cette journée de mercredi marque la généralisation de la chaleur à tout le pays. Il n’y a qu’en bord de Manche et sur la côte basque où les thermomètres ne franchiront pas la barre des 30°C. Il fera ainsi 31 à Paris, 32°C en Alsace, 33 à Nantes et Grenoble, 34 à Lyon ou encore 35°C à Toulouse, Agen et Montélimar. Le soleil s’imposera sur tout le pays, exception faite de la région Auvergne-Rhône-Alpes où des orages pourront éclater. La nuit suivante, l’atmosphère s’annonce étouffante dans les grandes villes du sud et de l’est avec des températures ne redescendant pas en dessous de 21 à 23, voire 24°C à Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Lyon, Mâcon ou encore Colmar.

Jeudi, les premières pointes à 40°C pourront être relevées dans le sud du pays, en particulier dans le département des Landes, mais aussi plus localement dans l’Aude ou le Gard. D’une manière générale, la chaleur s’accentuera partout avec de 2 à 5°C de plus que la veille. Hormis près de la Manche et en montagne, il fera partout plus de 30°C avec 32 en Île-de-France, 34 à Nantes et Lyon, 37 à 38°C le long de la Garonne ou encore 39°C à Nîmes. Ces températures caniculaires baisseront difficilement la nuit suivante pour afficher encore plus de 30°C à minuit en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie ainsi qu’en Provence.