Douche froide, ventilateur, boissons chaudes : face au pic de chaleur, des réflexes pas toujours judicieux

Doit-on boire davantage quand le mercure grimpe ? S'il est important de compenser l'eau perdue via la respiration ou la transpiration et de prévenir toute forme de déshydratation, boire trop d'eau n'est pas non plus conseillé. En temps normal, il est généralement conseillé de consommer 1,5 litre par personne et par jour. Jusqu'à deux litres lors de fortes chaleurs.

Une consommation d'eau excessive peut se révéler néfaste, voire dangereuse, en particulier pour les personnes âgées. Le taux de sel dans le sang peut en effet chuter, et aboutir à un trouble nommé l'hyponatrémie. Nausées, vomissements, divers symptômes le caractérisent, il peut mener dans le pire des cas au coma ou au décès.

Concernant la température idéale des boissons, le nutritionniste Xavier Bigard a expliqué à Libération que l'idéal est de 12 à 14 degrés. Boire chaud est en effet susceptible de provoquer une sudation importante, qui aura le mérite de libérer la chaleur du corps mais également synonyme de potentielle déshydratation. À l'inverse, boire trop froid va envoyer un signal trompeur à votre corps, qui va freiner la sudation et n'aidera donc par à se rafraîchir efficacement.