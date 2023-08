Canicule : le record de chaleur pour une fin d'été battu pour la deuxième journée consécutive

"À l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard dans l'été", note le service météorologique dans son dernier bulletin. Pour cause, seuls six épisodes de vagues de chaleur ont été observés après le 15 août depuis 1947, auxquels s'ajoutent les fortes chaleurs actuelles. Cette vague tardive "s’inscrit dans la logique du réchauffement climatique", souligne Météo-France : sous l'effet de ce phénomène, d'origine humaine, les épisodes de chaleur se font plus intenses et plus fréquents, mais peuvent aussi survenir plus tôt et plus tard au cours de l'année.