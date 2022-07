Canicule : non, 20 ans ne séparent pas ces deux cartes météo virales sur les réseaux sociaux

Face aux vagues successives de chaleur, certains persistent à penser que le réchauffement climatique n'a rien à voir. Et pour le prouver, les archives météos sont leurs meilleurs alliés. Ces derniers jours, deux cartes, placées l’une au-dessus de l’autre, sont largement partagées sur les réseaux sociaux.

La première est datée du 13 juillet 2022 et la seconde, du 15 juillet 2022. Les températures y sont quasiment les mêmes dans l’Hexagone, oscillant entre 30 et 40°C. Seule la couleur qui leur est donnée est différente : on passe ainsi du jaune orangé en 2002 au rouge en 2022.