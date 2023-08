Jamais il n'a fallu grimper aussi haut dans les Alpes suisses pour atteindre zéro degré

En montagne, l'altitude au-dessus de laquelle le mercure devient négatif n'est pas fixe : elle varie en fonction de la saison et des conditions météorologiques. Avec la fréquence et l'intensité croissante des épisodes de chaleur, sous l'effet du changement climatique, ce seuil remonte de plus en plus haut.

En Suisse, l’altitude de l'isotherme du zéro degré mesurée au niveau du sol, par des stations de mesure, est montée de 200 à 700 mètres depuis le début des relevés météorologiques il y a plus de 150 ans et ce, de manière particulièrement marquée en hiver, indique encore le service météo. "Depuis les années 1970, cette élévation s'est accélérée, surtout au printemps et en été. La raison principale de cette évolution est le réchauffement climatique d’origine humaine", souligne MétéoSuisse. Et le phénomène semble ainsi aller de plus en plus vite. Au printemps et à l'été, "cette isotherme gagne parfois de plus de 100 m par décennie", mais la nuit passée, l'isotherme a bondi de 114 mètres au-dessus du précédent record de juillet 2022.

Cette évolution entraîne de multiples conséquences, puisque le seuil de zéro degré marque le "point de congélation", explique la météo helvétique sur son site. L'isotherme occupe ainsi une place de choix dans les prévisions météorologiques et joue un rôle important dans la vie quotidienne dans la région alpine, ayant une influence très importante sur "le développement de la végétation, la limite des chutes de neige et le cycle de l'eau", souligne MétéoSuisse. À noter toutefois que l'isotherme zéro caractérise la température de l'air, et ne signale pas automatiquement que le sol est gelé. "Le niveau de gel est bien évidemment influencé par l'altitude de l'isotherme 0 °C, mais en partie seulement", l'influence du soleil, du vent et de l'humidité entrant aussi notamment en jeu, note Météo-France sur son site.