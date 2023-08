Canicule et retour de vacances : quel dispositif dans les gares pour accompagner les voyageurs ?

Alors que la moitié sud du pays se retrouve sous la fournaise, la chaleur est particulièrement difficile à supporter dans les lieux très fréquentés, comme les gares, a fortiori en cette période de retours de vacances. En déplacement à Marseille, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune en a profité pour détailler le dispositif déployé notamment dans ces lieux de fort passage, pour affronter les fortes chaleurs qui devraient se maintenir encore jusqu'en milieu de semaine prochaine.

"Il faut réactiver les bons réflexes" face à "l'importante vague de chaleur qui va durer encore plusieurs jours, avec des pics très élevés aujourd'hui et sans doute demain", a-t-il martelé depuis la gare Saint-Charles de Marseille, l'une des plus importantes de France, particulièrement fréquentée en cette fin août et qui se retrouve actuellement sous une forte chaleur. Les Bouches-du-Rhône figurent en effet parmi les 49 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Ce dispositif "canicule", déjà activé l'été dernier, le sera cette fois "aussi longtemps que nécessaire, à l'évidence au moins jusqu'en milieu de semaine dans certains départements", selon le ministre.