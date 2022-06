Canicule : les manifestations publiques en extérieur interdites en Gironde

Parmi les autres mesures permettant de faire face à cette "situation de crise" et consignées dans un arrêté qui devait être signé jeudi soir, la préfète de Gironde a interdit les feux d'artifice "jusqu'à lundi matin" et les écobuages. Elle a par ailleurs demandé que les commémorations de l'anniversaire du 18 juin 1940 prévues samedi soient décalées au dimanche et que les collectivités laissent ouverts les "piscines, parcs et jardins".

Le commandant des pompiers de Gironde, Marc Vermeulen, a de son côté expliqué qu'un avion Dash, venu de Nîmes, avait été mis à leur disposition et qu'une centaine de pompiers supplémentaires avaient été mobilisés pour le week-end. La Gironde est actuellement placée en vigilance orange feux de forêts.