Incendie vers Avignon : une reprise de feu "virulente", des quartiers évacués

Plus inquiet, le maire de la commune de Barbentane, Jean-Christophe Daudet, a confirmé à l'AFP avoir demandé l'évacuation de deux quartiers du village ainsi qu'une crèche et un centre aéré : "Nous avons une très forte reprise, je suis très très préoccupé", a commenté l'élu. "Je pense que des habitations ont été touchées", a ajouté le maire de la commune, en craignant que le vent de sud qui souffle sur le secteur ne ramène les flammes jusqu'au village : "On a l'impression que c'est un jour sans fin, je sens de la panique chez la population".