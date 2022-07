Incendies en Gironde : 3700 hectares de forêts dévorés, le feu toujours hors de contrôle

Ces feux sur des pins de 20 à 40 ans sévissent sur fond d'épisode caniculaire, le 2e en un mois, illustration du changement climatique qui va causer des étés "de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme", selon Météo-France. La Gironde est placée en vigilance orange canicule comme six autres départements situés dans le sud-ouest et la Drôme-Ardèche

"On a deux feux compliqués" qui prospèrent sur une "végétation extra-sèche", avec un "vent tournant sur les deux sites qui oblige à réévaluer tout le temps le dispositif", a expliqué mercredi le commandant Jomain, porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Autre problème : "À La Teste, c’est du sable, c’est complexe en termes de circulation".

Si à Landiras, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, à La Teste-de-Buch, "un accident ou une panne de camion (...) qui a pris feu" est en cause, indiquait dans l'après-midi la préfète de la Gironde Fabienne Buccio. "Neuf feux sur 10 sont d'origine humaine", a souligné lors de sa visite le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en exhortant "chacun et chacune à avoir un comportement citoyen".