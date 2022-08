"J'ai 77 ans, je crois que je n'ai jamais vu ça" : la France confrontée à une vague de chaleur inédite

"J'espère que ça va se calmer, parce que vivre comme ça ce n'est pas évident non plus", déplore une jeune vendéenne à la terrasse d’un café, dans le reportage TF1 en tête d’article. Elle ne supporte plus la chaleur et pour cause. La France continue de suffoquer. C’est totalement inédit, le pays traverse actuellement sa quatrième vague de chaleur. Seize départements sont en vigilance orange.