Cette vague de chaleur exceptionnellement précoce augure-t-elle d’un été caniculaire ?

L’inquiétude est néanmoins vive et pour cause : depuis le début du printemps, l’ensemble des tendances saisonnières prévoient un été plus chaud et plus sec que la normale. Si elles sont à prendre avec un certain recul en raison d’une fiabilité limitée (environ 60 %), elles ont pour l’instant raison. Et ce ne sont pas leurs dernières actualisations qui vont inverser la tendance, tablant toujours sur des conditions anticycloniques largement dominantes.

Il n’y a plus qu’à espérer que ce temps possiblement chaud et sec pour l’été soit entrecoupé de périodes orageuses ou humides suffisamment durables, afin de limiter les dégâts sur le front de la sécheresse et des périodes de fortes chaleurs.