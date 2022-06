Canicule : jusqu'à quand va durer cet épisode exceptionnel ?

Après un après-midi de vendredi marqué par une multiplication des 40 °C dans le sud et le sud-ouest, la nuit de vendredi à samedi s’annonce étouffante avec des minimales ne s’abaissant pas en dessous de 22 °C à Nantes, Paris, Bordeaux ou Montélimar et même 25 °C dans l’agglomération toulousaine. Très rapidement samedi matin, le mercure s’envolera pour atteindre l’après-midi 38 °C en Normandie, 39 °C en Bretagne et même 40 °C entre l’Aquitaine et le Bassin parisien, comme à Paris, Orléans, Tours, Bourges ou Agen. Météo-France prévoit même 41 °C à Bordeaux et Biarritz et des pointes à 42 °C dans les Landes.