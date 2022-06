Canicule : la France a-t-elle enregistré samedi les plus fortes anomalies de température au monde ?

Aussi inquiétante que difficile à supporter pour les organismes, la vague de chaleur qui a frappé la France - atteignant un pic samedi - a fait tomber une pluie de records. Les 40°C ont été dépassés dans de multiples villes et plus de 200 stations météo ont établi leur plus haut niveau de chaleur, mensuel ou absolu.

Des observateurs, sur les réseaux sociaux, ont même souligné que la France avait été, le 18 juin, le pays du monde à enregistrer les plus fortes anomalies de températures à travers le Globe. C'est exact, même si quelques régions du monde ont connu des variations encore plus marquées, en Antarctique notamment.