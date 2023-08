Canicule : la moitié des Franciliens résident dans des "îlots de chaleur"

La canicule tardive qui s'installe en France en cette mi-août va s'accompagner de températures pouvant dépasser les 40 degrés. Un nouvel épisode qui s'annonce comme le plus chaud de l'été et dont l'impact ne sera pas identique pour tous les France, y compris ceux qui vivent dans une même région. En Île-de-France, par exemple, une partie de la population se révèle plus exposée. Une récente étude met en effet en avant l'impact des îlots de chaleur et leur répartition.