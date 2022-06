Canicule : la vigilance rouge levée, les fortes chaleurs se déplacent vers l'est

Samedi soir, un coup de vent puissant et inattendu sur la "côte fleurie", entre Ouistreham et Deauville, a provoqué la mort d'un kitesurfeur, projeté contre la vitrine d'un restaurant à Villers-sur-Mer (Calvados). Ce phénomène météorologique inattendu, qui a "duré 20 à 25 mn", a également fait "trois blessés légers", a précisé la préfecture. Si les températures fraîchissent sur la façade atlantique, la vague de chaleur persiste dans les régions du nord-est où Météo-France prévoit jusqu'à 38 degrés, et localement un peu plus dans la plaine d'Alsace.