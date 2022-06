Canicule : des records dans plus de 200 villes, des pointes à 43°C... un samedi de juin à suffoquer

Un épisode intense et exceptionnel pour la saison. La vague de chaleur précoce qui touche la majeure partie de la France a atteint un pic ce samedi. Le mercure est monté jusqu'à 42°C/43°C dans le Sud-Ouest. Et des records absolus de températures ont été battus, comme à Biarritz (42,9°C relevés, soit 2,3°C de plus que le précédent record datant de 2003), avant que la température ne redescende subitement, à 23°C, en fin d'après-midi, avec la levée du vent d'ouest.

Près des trois quarts de la population du pays, soit 45 millions de personnes, sont concernés par les niveaux rouge ou orange de vigilance canicule. Onze départements sont toujours en vigilance rouge, des Pyrénées-Atlantiques à la Vendée. La couleur orange concerne 59 départements. Un rafraichissement des températures est attendu dès dimanche, selon météo France, avec l'arrivée d'orages et de pluie par l'Ouest.