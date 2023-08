Canicule : 50 départements en vigilance orange lundi

La vague de chaleur se poursuit en France et s'étend. Météo-France a annoncé ce dimanche qu'elle étendra dès demain, lundi 21 août, sa vigilance orange canicule à la Charente-Maritime. Depuis ce dimanche, quarante-neuf départements étaient placés sur cette liste. La moitié sud et une partie du centre-est du pays sont les plus concernées par cette hausse du mercure. Alors que "le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi", selon Météo-France, ce sont donc au total 50 départements qui seront concernés par la vigilance orange dès lundi.