Canicule : pourquoi boire très froid est une très mauvaise idée

Pour s'hydrater au mieux en période de fortes chaleurs, il est donc recommandé de boire à température ambiante, aux alentours des 13 degrés. Il est également possible de boire chaud, voire très chaud, car cela permet d'accélérer la sudation et ainsi de mieux évacuer la chaleur. Attention toutefois à continuer de bien s'hydrater après avoir bu un bon thé, puisqu'en transpirant davantage, nous perdons plus d'eau, ce qu'il faut ensuite compenser pour éviter de se déshydrater.

Attention par ailleurs aux boissons sucrées. En effet, elles rafraîchissent et désaltèrent... sur le moment. Mais en réalité, elles sécrètent de l'insuline et ne font que "restimuler la soif". Il est aussi évidemment conseillé de limiter la consommation de produits alcoolisés, ceux-ci favorisant la déshydratation du corps. Enfin, il est recommandé de boire régulièrement et de consommer entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, boissons et aliments compris.