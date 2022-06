Canicule : un incendie ravage 160 hectares dans l’Aveyron

"Le feu est difficile à circonscrire", affirmait, à 14 heures, Valérie Michel-Moreaux, la préfète de l'Aveyron. "Pour l'instant, il y a un flanc stabilisé. Les conditions météorologiques ne nous rendent pas complètement optimistes à cette heure", a-t-elle expliqué à Midi Libre. Une situation "fragile et inquiétante", selon les pompiers, marquée par des records de températures, et un vent fort, faisant craindre aux pompiers que l'intervention dure encore plusieurs jours. L'Aveyron est en vigilance orange canicule, et la pluie n'est pas attendue avant mercredi.