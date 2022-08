"Nous avons pulvérisé ces prévisions" : quand le faux bulletin météo d'Evelyne Dhéliat pour 2050 devient une réalité

A ce rythme, que nous réserve les années à venir, selon vous ?

Ce qu'on peut dire, c'est que le réchauffement climatique est avéré. Et ce que l'on voit, c'est que les périodes de fortes chaleurs commencent de plus en plus tôt, dès le mois de juin, et se terminent de plus en plus tard. A Biscarrosse, par exemple, en 2016, ce n'est pas en juillet, ni en août qu'il a fait le plus chaud, mais en septembre avec 36,4 °C. Par ailleurs, ces épisodes durent plus longtemps. Ainsi, entre juin, juillet et maintenant, on en est déjà à 30 jours de canicule, ce qui est exceptionnel, voire historique. Il faut savoir aussi que neuf des dix années les plus chaudes appartiennent au 21ᵉ siècle et sept des années les plus chaudes à la dernière décennie.