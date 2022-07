Canicule : nouvelle hausse des températures ce week-end, jusqu’à 44°C prévus lundi

Alors que l’atmosphère sera encore respirable dans la moitié nord, le sud souffrira avec dès plus de 23 à 26°C au réveil entre l’Aquitaine et la basse vallée du Rhône. En cours de journée, la barre des 40°C sera atteinte dans les Landes et le Roussillon. Plus largement, les maximales s’établiront de 36 à 39°C dans tout le sud-ouest et jusqu’en Provence. Prévoyez de 32 à 35°C des Pays-de-la-Loire au centre-est et de 25 à 29°C de la Manche jusqu’au Grand Est.

Dimanche, la canicule continuera de s’accentuer dans l’ouest et le sud-ouest avec de 40 à 42°C prévus dans le quart sud-ouest et entre le Languedoc et la Provence. Ailleurs, il fera souvent entre 32 et 35°C avec des pointes jusqu’à 36-37°C dans le centre-ouest. Cette chaleur s’accompagnera d’un temps toujours aussi ensoleillé, avec un vent s’atténuant progressivement dans le domaine du mistral et de la tramontane.