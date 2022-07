Canicule : pourquoi le record national de température ne va pas tomber

Une augmentation généralisée de la température qui s'inscrit dans un contexte de changement climatique. "On voit que les événements de canicules et de vagues de chaleur sont de plus en plus fréquents, de plus en plus longs, plus précoces aussi et plus tardifs", observe Mathieu Sorel. "Les canicules d'aujourd'hui effacent les records des canicules précédentes, on est donc vraiment dans des événements de plus fréquents et de plus en plus répétés."