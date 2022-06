Saône-et-Loire : 50.000 foyers privés d'électricité à cause de la chaleur

Environ 50.000 habitants du quart nord-ouest du département ont été touchés, notamment dans les communes du Creusot, de Montchanin, Autun, Étang-sur-Arroux et Saint-Gengoux-le-national. RTE et Enedis ont rétabli les équipements et la situation est redevenue normale vers 06H30 du matin, selon la préfecture qui a levé le centre opérationnel départemental mis en place au petit matin pour gérer la situation.