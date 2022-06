Canicule : quelles sont les précautions à prendre pour les personnes à risque ?

Pour commencer, il est très important d’avoir une trousse réunissant le matériel nécessaire contre la chaleur, tel qu’un brumisateur, un ventilateur ou un thermomètre médical. Pour être en mesure de réagir en fonction de la gravité du problème, il est essentiel d’apprendre à reconnaître les signaux et les gestes à avoir en cas d’urgence.

Éviter l’hyperthermie ou la déshydratation passe premièrement par l’hydratation et le maintien du corps au frais. Le ministère de la Santé conseille de boire régulièrement en évitant les boisons sucrées et l’alcool, de porter des habits clairs et légers qui laissent passer l’air et absorbent la transpiration, d’utiliser des ventilateurs et des brumisateurs, de prendre régulièrement des douches fraîches (mais pas froides), et de passer du temps à se reposer dans des lieux frais (maison, cinéma…). Il est aussi possible de conserver sa maison au frais en fermant ses volets le jour et en les ouvrants le soir.

L’alimentation peut, elle aussi, jouer un rôle dans le rafraîchissement du corps. Il suffit de privilégier les fruits et légumes crus et les plats froids, de manger en quantité suffisante (ni trop, ni trop peu) et enfin, si une cuisson est nécessaire, de cuisiner sans rester trop longtemps à côté de la poêle.

Pour finir, il est conseillé de limiter tous les efforts. Le sport, le jardinage et le bricolage peuvent être reportés aux heures fraiches. Les autorités sanitaires suggèrent de mouiller son tee-shirt ou sa casquette avant de les enfiler lors d’une activité.