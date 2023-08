Canicule : des départements en alerte rouge, quelles conséquences ?

La France suffoque et, à cette période, elle n'y est pas habituée. La chaleur s’intensifie encore cette semaine, principalement mardi et mercredi en vallée du Rhône. Certains records absolus risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 °C. "Compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures", quatre départements vont basculer dans le rouge, a prévenu le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en visite à Lyon. La Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire vont ainsi atteindre le niveau maximal de vigilance de Météo-France.