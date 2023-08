Canicule tardive : les alpinistes appelés à la prudence dans le massif du Mont-Blanc

"En outre, des crevasses apparaissent au col derrière le refuge, au pied du Dôme du Goûter puis à l'épaule", souligne la même source. La région du Mont-Blanc souffre depuis plusieurs jours des effets du dôme de chaleur qui asphyxie une bonne partie de la France, avec des températures très élevées pour cette fin d'été. Ce lundi, il faisait par exemple 10-11°C au sommet de l'Aiguille du Midi, à 3842 mètres, selon les informations recueillies par l'AFP sur place.

À ce stade, les conditions permettent encore de poursuivre les ascensions du plus haut sommet d'Europe, mais dans le massif, celles de l'Arête des Cosmiques et l'accès à la Dent du Géant ont été suspendues pour des raisons de sécurité. "On surveille les données pour avoir une vision précise de la qualité de la neige, de la glace et du permafrost", a expliqué à l'AFP Olivier Greber, le président de la Compagnie des Guides de Chamonix.