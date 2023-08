Canicule : pourquoi le coup de chaud qui s'annonce est exceptionnel à cette période de l'été

L'agence de prévisions rappelle ainsi sur son site que depuis 1947, seuls six épisodes de vagues de chaleur ont été observés après le 15 août : en 2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017. Celui de 2012, qui s'est étiré du 17 au 21 août, a été particulièrement sévère, avec des températures maximales dépassant les 40°C enregistrées notamment dans le centre du pays "au cœur de la vague", les 18 et 19 août. À noter toutefois que ces épisodes ont duré entre quatre et six jours, et étaient ainsi plus courts, mais aussi moins intenses que les vagues de chaleur particulièrement sévères qu'a connues la France métropolitaine en juillet 2022.

"Cet épisode de chaleur tardif que nous allons vivre s’inscrit dans la logique du réchauffement climatique", signale Météo-France. Sous l'effet de ce phénomène, d'origine humaine, les vagues de chaleur se font en effet plus intenses et plus fréquentes : depuis 2010, la France a dénombré 22 vagues de chaleur, soit plus que sur la période 1947-2000 toute entière. Et ces vagues peuvent survenir de plus en plus tard dans l'année. "Les six précédents épisodes de chaleur tardifs ont eu lieu au cours du XXIe siècle alors que pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, aucune vague de chaleur aussi tardive n’a été recensée à l’échelle nationale", relèvent les prévisionnistes.

À l'avenir, le phénomène va aller en s'accentuant. "La saisonnalité des vagues de chaleur va changer dans les années à venir : on les observera plus tôt et plus tard dans l’année, c'est-à-dire de juin à septembre, voire octobre", expliquait à TF1info en juin 2022 Davide Faranda, climatologue au CNRS et chercheur à Institut Pierre Simon Laplace (IPSL).