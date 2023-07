Canicule : la Grèce se prépare au week-end de juillet "le plus chaud des 50 dernières années"

Alors que la Grèce suffoque depuis plusieurs jours déjà, elle devrait encore franchir un record de chaleur. Ce weekend "risque d'être le plus chaud de ces cinquante dernières années" pour un mois de juillet dans le pays, a affirmé vendredi un météorologue de la chaîne publique, alors que le pays se prépare à subir cette canicule la semaine prochaine encore. D'après le service national de météorologie EMY, vendredi en milieu de journée, des températures de 41°C étaient enregistrées en Attique, dans la région d'Athènes, et jusqu'à 44°C en Thessalie, dans le centre du pays. Dimanche s'annonce comme la pire journée avec des températures frôlant les 44°C dans la capitale et 45°C en Thessalie.

"Ce week-end risque d'être le plus chaud enregistré en juillet lors des cinquante dernières années", a assuré le météorologue de la chaîne de télévision publique ERT Panagiotis Giannopoulos. "Athènes va avoir des températures de plus de 40°C pendant six à sept jours, jusqu’à la fin du mois de juillet", une période exceptionnellement longue même pour une capitale européenne habituée aux chaleurs estivales, a-t-il précisé.