Canicule : la journée de vendredi a été la plus chaude depuis le début de l'année

Il dépasse ainsi la précédente marque de 25,1°C, enregistrée le 9 juillet dernier. Mais ce seuil devrait à nouveau être battu dans les jours à venir, qui promettent d'être encore plus chauds. La vigilance orange canicule a été étendue de 19 à 28 départements par Météo-France pour la journée de samedi, et le mercure pourrait dépasser 40°C dans le sud du pays. Selon l'agence de prévisions, les fortes chaleurs devraient encore s'accentuer dimanche et se maintenir "jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions". L'indicateur thermique national devrait ainsi "excéder 27°C en début de semaine et nous devrions observer le jour le plus chaud d'une dernière décade d'août", abonde Keraunos.