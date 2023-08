Canicule : risque allergique élevé dans sept départements pour les pollens d'ambroisie

"Attention aux pollens d'ambroisie qui progressent à la faveur d'un temps chaud et ensoleillé. Le risque d'allergie sera élevé dans de nombreux départements en zones infestées le long de la vallée du Rhône et faible à moyen dans les zones un peu moins infestées", détaille le RNSA, sur son site internet. "On retrouvera aussi quelques pollens de graminées, plantains, armoises et orties (urticacées) mais avec un risque d'allergie qui ne dépassera pas le niveau faible", ajoute-t-il.