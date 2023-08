Caraïbes : la tempête tropicale Idalia pourrait se transformer en ouragan

La tempête tropicale Idalia se renforçait dans les Caraïbes lundi dans la matinée, balayant le sud-est du Mexique avec de la pluie et du vent, et pourrait se transformer en ouragan majeur avant d'atteindre les côtes américaines de Floride mercredi, selon les prévisions du Centre national des ouragans (NHC) américain.

La tempête devrait traverser l'ouest de Cuba et le golfe du Mexique avant d'atteindre le nord-ouest de la Floride, a indiqué le NHC dans de nouvelles prévisions publiées à 9h GMT. La tempête "se renforce à l'approche du Cuba" et "des ondes de tempête potentiellement mortelles et des vents dangereux deviennent de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride", a mis en garde le centre de prévisions.

"Idalia devrait devenir un ouragan plus tard dans la journée (de lundi, NDLR), puis un ouragan majeur dangereux au-dessus du nord-est du golfe du Mexique tôt mercredi", selon les prévisionnistes. Idalia devrait toucher terre en Floride mercredi à 7h locales (11h GMT), selon une projection de la trajectoire d'Idalia publiée par le NHC.