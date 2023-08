Canicule : 12 nouveaux départements en vigilance orange dès vendredi, 19 au total

"Un temps chaud et sec s'installe durablement sur la moitié sud du pays et s'étend un peu vers l'Est", note l'agence météorologique dans son bulletin émis à 16h ce jeudi. Vendredi, les températures continueront ainsi de grimper et "sur la moitié sud du pays, les minimales seront comprises entre 17 et 22°C et les maximales atteindront 33 à 37°C avec localement des pointes à 38°C en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes et midi-Pyrénées", précise-t-elle.

La France pourrait ainsi connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés : "Ce week-end, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays", "elles s'annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le sud-est à partir de dimanche" et "devraient se maintenir au moins jusqu'en milieu de semaine prochain", note Météo-France.